В Киеве пока не следует рассчитывать на возврат к графикам поставок электроэнергии.
"К сожалению, состояние системы в Киеве практически не изменилось. За день отключался почти весь город, около 1,1 млн пользователей. На приближение к графику пока даже не рассчитываем. По факту сейчас имеем мощность на 50% меньшую необходимой. С которой надо запитать критическую инфраструктуру. Но свет стабильно подается на критическую инфраструктуру, город в основном с водой и отоплением", - написал генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в Facebook.
В то же время, по его словам, диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели поставки электроэнергии хотя бы на короткое время, но "есть ряд домов, которые не включались со вчерашнего утра".
Также он сообщил, что в городе Днепр все более-менее стабильно. "Коллеги стараются максимально приблизиться к графикам. Завтра надеюсь на хорошие новости", - добавил Коваленко.
Он отметил, что ремонтные работы продолжаются. "Но если вы до сих пор не утеплились и не просмотрели список вещей, которые вам нужны, чтобы спокойно прожить длительные отключения - сейчас самое время об этом позаботиться", - заявил Коваленко.
Атака РФ 19 декабря и блэкаут в Киеве
Как сообщал УНИАН, ночью 19 декабря столица выдержала несколько волн атак иранских Shahed. Сообщалось о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах.
Согласно сообщению Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в целом той ночью над Украиной уничтожено 30 из около 35 вражеских дронов-камикадзе.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице от дефицита электроснабжения больше всего страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы.