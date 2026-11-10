Партнеры выделят сотни миллионов евро на восстановление защиты ЧАЭС: сколько ещё не хватает

Шмыгаль заявил, что окончательный счет за удар по Чернобыльской АЭС должна оплатить Россия.

Международные партнеры Украины объявили о выделении 303 миллионов евро на восстановление конфайнмента Чернобыльской АЭС, сообщили в Министерстве энергетики.

Участие в Конференции доноров приняли 34 страны и международные организации. В общей сложности 14 стран и международных организаций обязались внести 303 миллиона евро в Международный счет сотрудничества по вопросам Чернобыльской АЭС (ICCA), которым руководит ЕБРР, для возобновляемых работ на конфайнменте.

О значительном вкладе объявили Европейский Союз, Германия, Франция, США, Великобритания, Норвегия, Польша, Швейцария, Литва, Австрия. Канада, Греция, Италия, Молдова и Нидерланды заявили, что объявят о своих обязательствах в ближайшие месяцы.

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Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль напомнил, что в феврале 2025 года конфайнмент был поврежден российским дроном.

"Для восстановления объекта необходимо около 500 млн евро. Временный ремонт уже ведется. Планируем завершить все инженерные работы и полностью восстановить функциональность конфайнмента к 2030 году", – подчеркнул министр энергетики.

Он отметил, что окончательный счет за удар по Чернобыльской станции должна оплатить Россия.

"Мы будем работать с партнерами, чтобы возместить расходы на восстановление за счет российских активов", – отметил Шмыгаль.

Состояние конфайнмента на ЧАЭС – главные новости

14 февраля 2025 года РФ атаковала дроном Новый безопасный конфайнмент над разрушенным четвертым реактором Чернобыльской АЭС. Тогда старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни предупредил, что объект "Укрытие" под НБК может обрушиться в любой момент и его восстановление необходимо завершить до 2030 года.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о дефиците в 500 миллионов евро на проведение аварийно-восстановительных работ на Чернобыльской АЭС в Украине.

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