Украинцам советуют в случае "мигания" света в помещении сразу выключать все электроприборы из-за высокого риска их вывода из строя.

Из-за массированных ракетных атак россиян на энергетическую инфраструктуру Украины время отключения электроэнергии может вырасти в два раза - до 6-8 часов за раз, сообщил аналитик энергетических рынков Максим Белявский в эфире передачи "Сніданок з 1+1" на телеканале "1+1".

"Время отключения, безусловно, увеличится, к этому нужно быть готовым. На мой взгляд, может увеличиться с четырех часов, как в среднем сейчас, до шести-восьми, то есть вдвое. Но опять же это ситуация временная. Это может длиться неделю, а может даже больше. Все будет зависеть от материалов и финансовых ресурсов, которые есть в энергоэксплуатационных организаций", - сказал он.

Эксперт отметил, что для быстрого восстановления энергетиками повреждений потребители должны уменьшить свое потребление электроэнергии и оплачивать счета за электроэнергию, чтобы иметь средства на рынке.

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Также Белявский посоветовал украинцам в случае "мигания" в квартире света, сразу выключать все электроприборы, потому что риск их вывода из строя очень высок.

Также, по возможности, стоит использовать выравниватели напряжения на этот случай.

Массированный удар России по Украине 15 ноября

Вчера, 15 ноября, Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 "шахедов".

Отдельно, в столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома, один человек погиб.

Из-за массированной ракетной атаки поражено около 15 энергетических объектов в различных областях. Отключено более 7 млн абонентов в 17 областях и Киеве.

Энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине. В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. По его словам, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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