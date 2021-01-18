Сегодня Кабмин установил с февраля предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м, которую сегодня принял Кабинет министров, с февраля получат все категории бытовых потребителей, независимо от типа потребления.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, отвечая на вопрос, коснется ли установленная предельная цена на газ только население, которое использует газ для отопления, или все категории бытовых потребителей.

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«Решение будет касаться всех категорий потребителей», - ответил Витренко.

При этом на сайте правительства принятое постановление еще не опубликовано.

Ранее некоторые эксперты отмечали, что постановление правительства об установлении предельной цены на газ коснется только тех граждан, кто использует его для отопления.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должна принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

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Автор: Анна Бредихина