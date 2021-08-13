Повышение стоимости электричества в конечном счете вынуждает предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, на конец недели выросла на 4,7%, до 1908,7 грн за МВт-ч относительно прошлых суток.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

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В то же время, по состоянию на 13 августа цена электричества в пиковые часы (с 07:00 до 23:00) в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" выросла на 11,5%, до 2239,2 грн за МВт-ч.

Средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров", производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, продемонстрировала стабильный уровень и на 13 августа составила 1669 грн за МВт-ч.

Рынок "на сутки вперед":

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Тариф на электроэнергию: что необходимо знать

2 августа на рынке "на сутки вперед" в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию достигла нового максимума за время работы нового рынка электрической энергии - 2578,5 грн за МВт-ч.

Такой рост цен стал следствием решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении максимальных предельных цен продажи электричества.

Рост цен на оптовом рынке электрической энергии больше всего отражается на промышленных предприятиях, что делает их продукцию на международной арене неконкурентоспособной.

Повышение стоимости электричества в конечном счете вынуждает предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

Цена электричества для населения останется неизменной на уровне 1,68 грн за кВт-ч, но рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.

В то же время, по решению правительства с 1 октября 2021 года тариф на электроэнергию для населения будет снижен до 1,44 грн за киловатт-час, если домохозяйства потребляют меньше 250 киловатт-часов в месяц, то есть решение коснется 80% украинских семей.

Автор: Анна Бредихина