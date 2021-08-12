По словам Скаршевского, цена на электроэнергию для населения увеличится на 5,3%.

После анонсированного правительством снижения тарифа на электроэнергию для населения, вступающего в силу с 1 октября 2021 года, на самом деле его цена увеличится на 5,3%.

Об этом написал экономист Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

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"Месячный платеж населения за электроэнергию за первые 250 кВт-ч, после "снижения" увеличится на 18 грн/мес или на плюс 5,3% по сравнению с 2020 годом", - отметил Скаршевский.

Он подчеркнул, что до 31 декабря 2020 года (до отмены льготного тарифа на первые 100 кВт-ч) за 250 кВт-ч население платило 342 грн/мес: 90 коп/кВт-ч * 100 кВт-ч + 1,68 грн/кВт-ч * 150 кВт-ч = 342 грн/мес.

При этом, по словам эксперта, с 1 октября 2021 года, после анонсированного снижения тарифов, население за 250 кВт-ч будет платить 360 грн/мес: 1,44 грн/кВт-ч * 250 кВт-ч = 360 грн/мес.

"Правительственная арифметика. 360 грн меньше 342 грн?" - написал Скаршевский.

Тарифы на электроэнергию: что необходимо знать

1 июля 2020 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, за неделю со 2 по 8 августа выросла относительно прошлой недели на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-ч.

28 июля 2021 года президент Владимир Зеленский опроверг информацию о повышении с 1 августа тарифов на электроэнергию для населения.

29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа. Позже Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложение специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц - до 31 августа 2021 года.

В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), и участниками рынка прорабатывают варианты изменения тарифов на электроэнергию.

До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предусматривает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, потребляющих до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц (сейчас это около 41% потребителей с 16900000 домохозяйств), и повышение тарифа для тех потребляющих сверх этой нормы, то есть для большинства.

11 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил новые тарифы на электроэнергию.

Кабинет министров на заседании 11 августа принял постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения снижается до 1,44 грн за киловатт-час, если домохозяйства потребляют меньше 250 кВт-ч в месяц.

Автор: Богдан Слуцкий