Ключевым фактором влияния импорта электроэнергии является ее стоимость.

Представители крупных компаний горно-металлургического комплекса призвали Кабмин пересмотреть решение об увеличении до 80% доли импорта электроэнергии для стабильного энергоснабжения предприятий. Бизнес считает, что компромиссным решением может стать установление этой нормы на уровне 50%. Иначе высокая стоимость импортной электроэнергии приведет к сокращению производства.

Об этом шла речь на рабочем совещании, посвященном обсуждению проблемных вопросов, связанных с импортом электроэнергии, проведенном Федерацией работодателей Украины.

Ключевым фактором влияния импорта электроэнергии является ее стоимость. По словам главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко, стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в Украине является самой высокой в Европе. Например, июньская цена на рынке на сутки вперед в Украине составила €112,3/МВт-ч, тогда как в Польше и Германии - €105/МВт-ч и €72,6/МВт-ч соответственно.

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По словам Василия Гончарука, директора "Днепросталь-Энерго", которое входит в группу "Интерпайп", стоимость электроэнергии составляет около 25% в себестоимости стальной заготовки, которая в дальнейшем используется для производства основной продукции компании "Интерпайп" - труб и железнодорожных колес.

"Увеличение стоимости электроэнергии ведет к снижению конкурентоспособности на мировом рынке и ставит компанию на грань выживания. Этот факт особенно трагично может ощущаться в прифронтовом Никополе, который находится под ежедневным обстрелом российских агрессоров. На этом заводе работает около 3000 человек, что составляет 30% сотрудников "Интерпайпа". Нам больно осознавать, что и так тяжелая и рискованная работа наших людей в городе на линии фронта находится под угрозой из-за одного решения по импорту электроэнергии", - подчеркнул Гончарук.

По его словам, компания готова продолжать работать, если доля импорта электроэнергии будет снижена до 50%, как это было предусмотрено постановлением Кабмина №1127 от 27.10.2023 г.

"Увеличение себестоимости продукции после повышения квоты импорта до 80% ставит под сомнение экономическую целесообразность нашей компании. Мы просим Минэнерго снизить этот показатель хотя бы до 50%", - добавил директор "Днепросталь-Энерго".

По словам Ярославны Блонской, исполнительного директора Ferrexpo, компания столкнулась с большими трудностями из-за изменения квоты импорта, которое было принято без обсуждения с бизнесом. При этом негативное влияние на компанию оказало падение цен на железорудную продукцию на мировых рынках.

Кроме того, проблемным моментом уже в ближайшей перспективе может стать отмена нормы о 2 классах потребителей электроэнергии, что сейчас находится на обсуждении. Это может сильно ударить по промышленным потребителям, которые будут вынуждены оплачивать инфраструктуру, которой они не пользуются.