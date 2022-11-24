Часть столицы все еще без водоснабжения, но ситуация улучшится во второй половине дня.

Водоснабжение на левом берегу Киев уже восстановили. Во второй половине дня вода появится и на правом берегу. Ситуация с электроснабжением немного сложнее.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, энергетики и специалисты "Киевводоканала" работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение столицы.

"Уже вернули водоснабжение на левом берегу города. На правом же планируем восстановить его в первой половине дня. 70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ее вернуть. Однако отмечают, что будет зависеть это от восстановления баланса в энергосистеме Украины. Поскольку Киев является частью общегосударственной энергосистемы", - сообщил мэр.

Ракетный удар России по Киеву 23 ноября - важнейшие новости

Вчера за время, которое длилась воздушная тревога, в небе над Киевом зафиксировали 31 вражескую ракету, 22 из них сбили украинские защитники.

Противники попали в жилой сектор, погибли три человека, а 11 - пострадали. Также ракеты попали в элементы критической инфраструктуры.

В столице возникли проблемы с электро-, водо - и теплоснабжением. Жителям столицы пообещали, что тепло и вода в домах должны появиться утром 24 ноября.

В киевском метро из-за проблем с электроснабжением поезда метро будут курсировать с интервалом около 10 минут.

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