Часть людей госпитализированы в больницу

Число жертв в результате российской атаки на Киев увеличилось. На данный момент известно о трех погибших.

"В результате попадания повреждено двухэтажное здание. Три человека погибли и шесть пострадали", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко сообщил о девяти пострадавших в результате взрывов.

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"Восемь из них госпитализированы в медучреждения Киева. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте", - говорится в сообщении в Telegram.

Российская атака по Киеву и области 23 ноября - что известно

В Киеве 23 ноября прогремела серия взрывов, в одном из рйонов в домах вылетели окна. Позже появилась информация о попадании российской ракеты в объект инфраструктуры столицы.

В КМВА по состоянию на 15:20 сообщили, что три человека погибли и шесть пострадали в результате попадания в двухэтажное здание в Киеве.

Кроме того, в Киевской области зафиксировали попадание российских ракет по жилищному сектору и инфраструктурным критическим объектам. Полиция сообщила о пожаре в жилом доме

В связи с ракетной атакой поставки воды приостановлены во всем Киеве. Жителей города просят по возможности запастись водой.

Кроме того, столичное метро перешло на ограниченный режим работы, потому что люди его использовали как укрытие. С 15:00 подземка постепенно возобновляла движение в обычном режиме.

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