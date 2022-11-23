Из-за необходимости ограничить потребление электроэнергии в столице временно прекратили работу трамваи.

Поезда метро в Киеве будут курсировать с интервалом около 10 минут из-за повреждений энергосистемы страны, нанесенных российскими обстрелами 23 ноября 2022 года.

"Такой график движения будет применяться с сегодняшнего дня до стабилизации ситуации в энергосистеме страны. Пожалуйста, берегите себя! Напоминаем, что подземные станции метро работают как укрытия", – сообщили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, из-за необходимости ограничить потребление электроэнергии в столице временно прекратили работу трамваи.

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"Они возобновят работу с увеличенным интервалом движения. После стабилизации ситуации трамваи возобновят работу, но увеличат интервал движения до 40 минут. Отдельно отметим, что работа столичного фуникулера временно приостановлена", – также сообщили столичные власти.

Ракетный удар по Киеву 23 ноября

В Киеве 23 ноября 2022 года прогремела серия взрывов. Позже появилась информация о попадании российской ракеты в объект инфраструктуры столицы.

По состоянию на 17:00 известно, что три человека погибли в результате сегодняшнего ракетного обстрела столицы. Среди них – 17-летняя девушка. Пострадали 11 жителей столицы. 10 из низ госпитализировали в медучреждения города. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

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