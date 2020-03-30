Энергоатом с 29 марта 2020 года приостановил отпуск электрической энергии Гарантированному покупателю в период поставки 01.03.2020-31.03.2020 за нарушение сроков оплаты за отпущенную в марте электроэнергию.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом» ограничило отпуск электрической энергии ГП «Гарантированный покупатель», продажа которой осуществляется Компанией в рамках специальных обязательств, в связи с невыполнением последним условий заключенного между предприятиями договора в части нарушения сроков оплаты за отпущенную электрическую энергию и имеющуюся задолженность за предыдущий период.

Энергоатом с 29 марта 2020 года приостановил отпуск электрической энергии Гарантированному покупателю в период поставки 01.03.2020-31.03.2020 за нарушение сроков оплаты за отпущенную в марте электроэнергию.

Кроме того, с 1 апреля 2020 года Энергоатом ограничил отпуск электрической энергии Гарантированному покупателю в период поставки 01.04.2020-30.04.2020 на 40% от запланированного объема отпуска электроэнергии Гарантированному покупателю в каждом периоде поставки.

Энергоатом вынужден воспользоваться своим правом на ограничение отпуска электрической энергии, продажа которой осуществляется им в рамках выполнения специальных обязательств, поскольку уровень оплаты Гарантированным покупателем электрической энергии за март 2020 составляет лишь около 40%. Это привело к существенному ухудшению финансового состояния Компании, поскольку средства, полученные от Гарантированного покупателя, являются основным источником финансирования для Энергоатома.

Дефицит средств ставит под угрозу выполнение Энергоатомом программ по повышению ядерной безопасности, надежности и эффективности эксплуатации АЭС. Недостаток финансирования крайне негативно сказывается на выполнении производственной программы Энергоатома, закупке свежего ядерного топлива, своевременной выплате заработной платы и многих других аспектах деятельности Компании.

Критическая ситуация требует от Компании принятия всех возможных мер для обеспечения надлежащего уровня безопасной эксплуатации ядерных установок, что является безусловным приоритетом в деятельности Энергоатома.

Подчеркиваем, что ограничение продажи не угрожает выполнению Гарантированным покупателем своих обязательств по обеспечению доступности электрической энергии для населения. Согласно расчетам, ограниченный объем электрической энергии, который будет поступать Гарантированному покупателю от Энергоатома, достаточен для поставщиков универсальных услуг и обеспечения ими потребностей населения.

Следует отметить, что Компания надлежащим образом и своевременно сообщила Минэкоэнерго и НКРЭКУ о намерении вынужденного применения права по договору уменьшить объем отпуска электрической энергии Гарантированному покупателю, а также в очередной раз призвала Министерство и Регулятора немедленно принять все возможные меры для урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, в которой Гарантированный покупатель лишен возможности выполнять свои договорные обязательства перед Энергоатомом.

Право компании на временное приостановление продажи (отпуска) электроэнергии предусмотрено договором между Энергоатомом и Гарантированным покупателем и соответствует общим нормам гражданского и хозяйственного права.

Продажа (отпуск) всего надлежащего объема электрической энергии Гарантированному покупателю будет возобновлена Энергоатомом после устранения/прекращения действия обстоятельств, обусловивших такое приостановление отпуска электрической энергии, при условии получения от Гарантированного покупателя полной оплаты всех неуплаченных сумм, причитающихся Энергоатому.

Ранее из-за нарушения сроков и объемов оплаты перед НАЭК «Энергоатом» Компания уже ограничивала продажу (отпуск) электроэнергии с АЭС для ГП «Гарантированный покупатель» на 25% с 12 февраля 2020 года.

Напомним, в Хозяйственном суде Киева зарегистрировано дело №910/4160/20 по иску Энергоатома к Гарантированному покупателю о взыскании основного долга и штрафных санкций в сумме около 3 млрд гривен за отпущенную в феврале 2020 года электрическую энергию в рамках выполнения специальных обязательств согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 483.

Правительством на Энергоатом возложены специальные обязательства по обеспечению общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. Компания реализует почти 85% отпущенной электроэнергии Гарантированному покупателю. Это основной источник дохода и поступления денежных средств для Энергоатома, а также фактор удержания доступной цены на электроэнергию для населения.