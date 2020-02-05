Беларусь рассчитывает на поставки нефти из Казахстана

Минск надеется на беспошлинные поставки казахстанской нефти для максимального приближения ее стоимости к российской.

Беларусь рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана по трубе.

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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на премьер-министра РБ Игоря Ляшенко.

По словам вице-премьера, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры.

"Думаю, оно будет подписано в самое ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен - беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти", - заявил он.

Что касается способа доставки, то, как отметил вице-премьер, скорее всего, это будет трубопроводный транспорт.

Как сообщал УНИАН, контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласий по цене поставок и транспортировке.

С 4 января поставки нефти в Беларусь возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса".

Лидер Беларуси 4 февраля заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, но отметил, что нужно решить вопрос с премиями компаний.