Лукашенко снова поручил найти альтернативу российской нефти

Условия поставки российской нефти в Беларусь пока не согласованы, экспорт может прекратиться уже 1 января. Лукашенко поручил обеспечить поставки из альтернативных источников.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и заключить контракты на поставку нефти. Кроме того, он поручил "обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников".

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Об этом сообщила во вторник, 31 декабря, пресс-служба белорусского президента.

"Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - говорится в сообщении пресс-службы.

Россия с 1 января может прекратить экспорт нефти в Беларусь в связи с отсутствием договоренностей между Москвой и Минском относительно условий поставок российского сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает “Немецкая волна”.

Стороны пока не согласовали цены на нефть, тариф на транзит российского сырья через Беларусь, а также размер компенсаций в связи с российским налоговым маневром в нефтяной отрасли, в результате которого белорусские НПЗ понесли потери. Срок действия имеющихся договоров истекает 31 декабря.

Между тем в "Газпроме" заявляют, что "российско-белорусские переговоры по условиям поставки газа в 2020 году" продолжаются. Кроме того, как сообщила 31 декабря пресс-служба Кремля, вопросы, связанные с поставками, в телефонном формате ранее обсудили президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В рамках интеграционного плана "дорожные карты" по нефтяной, газовой и налоговой сферам остались несогласованными и после встречи лидеров России и Беларуси 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал пока не обсуждать "апокалиптические сценарии" развития событий. "Сейчас не следует преувеличивать риски, хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренности", - подчеркнул он.