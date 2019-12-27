США озвучили дедлайн для компаний, которые строят "Северный поток-2"

В Госдепе США подчеркивают, что «Северный поток-2» — это инструмент, который Россия использует для поддержания своей длительной агрессии против Украины.

Власти Соединенных Штатов Америки требуют от компаний-подрядчиков, которые занимаются строительством газопровода «Северный поток-2», свернуть работы до 20 января, иначе им грозят санкции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

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«Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации. Связанные стороны должны завершить работу в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в «Северном потоке-2», должна внимательно изучить, что это значит для их деятельности», — говорится в сообщении.

В Госдепе США подчеркивают, что «Северный поток-2» — это инструмент, который Россия использует для поддержания своей длительной агрессии против Украины.