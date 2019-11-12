Украина сократила импорт нефтепродуктов, главный поставщик - Беларусь

На втором месте по объемам поставок нефтепродуктов в Украину оказалась Россия.

Украина в январе-октябре 2019 года сократила импорт нефтепродуктов до 6,95 млн тонн, а в денежном эквиваленте на 1,8% по сравнению с январем-октябрем 2018 года - до 4,389 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,69 миллиарда долларов (38,69% от расходов на импорт нефтепродуктов), из России – 1,55 миллиарда долларов (35,4%), из Литвы – 491 миллион долларов (11,2%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 645,7 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов выросли на 31% - до 5,5 миллиарда долларов.

В 2017 году наша страна импортировала нефтепродуктов на 4,159 миллиарда долларов, что на 27,3% меньше, чем в 2016 году.

Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов. С 1 июня текущего года уголь, нефть, и нефтепродукты, можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений, выданных профильным ведомством РФ.