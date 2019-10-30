В 2020 году доля "зеленой" энергетики в Украине может вырасти до 11% - эксперт

При этом возникнет 16 миллиардов гривень дефицита средств на оплату по "зеленому" тарифу.

Украина в 2020 году может выполнить свою Энергетическую стратегию и достичь 11% производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, но при этом возникнет дефицит средств для выплат инвесторам по "зеленому" тарифу.

Читайте такжеУкраине за год почти утроила мощности "зеленой" энергетики

Об этом во время круглого стола о рынке возобновляемых источников энергии, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией, заявил руководитель энергетической компании Rengy Development Нарек Арутюнян.

"В этом году, с учетом больших гидроэлектростанций, мы достигнем 9% электроэнергии из возобновляемых источников, а в следующем, я думаю, что 11% будет. Это хорошая новость. Но плохая новость в том, что при этом возникнет дефицит средств на оплату по "зеленому" тарифу",- сказал он.

По словам Арутюняна, на конец 2019 года будет построено 5,7 ГВт и соответственно для баланса Украине необходимо будет найти дополнительно 16 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%, а в 2035 году - 25%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.