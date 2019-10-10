Президент выступает за снижение "зеленых" тарифов

По словам Зеленского, снижение "зеленых" тарифов должно происходить в диалоге с компаниями, которые уже производят в Украине электроэнергию по спецтарифу.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за снижение "зеленых" тарифов, но в диалоге с компаниями, которые уже производят электроэнергию в Украине по спецтарифу.

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Об этом он заявил во время пресс-марафона.

"Таких "зеленых" тарифов нет нигде в Европе. У нас они самые высокие. Есть контракты с многими компаниями, которые мы подписали, а теперь вдруг им говорим: давайте менять тариф? Поэтому, я думаю, что проблема будет решена благодаря общению с компаниями, которые уже имеют контракт, но необходимо найти нормальные тарифы, которые являются рыночными", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что знает, что этот вопрос поднимается, и правительство знает, что "мы не должны терять отношения с компаниями, в том числе с иностранными компаниями, которые уже имеют контракт".

"Я думаю, они решат этот вопрос, но тарифы очень высокие, это правда", - добавил президент.

На уточняющий вопрос журналиста, нужно ли снижать тариф, Зеленский ответил: "Думаю, что надо, надо, чтобы это все-таки был рынок".

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

Эксперты неоднократно указывали на то, что "зеленый" тариф в разы выше, чем в европейских странах.

В 2018 году в Украине введено в эксплуатацию 742,5 МВт мощностей, генерирующих энергию из возобновляемых источников, что в 2,8 раза превышает объем мощностей, введенных за предыдущий год. Таким образом, общая установленная мощность ВИЭ в 2018 году превысила 2100 МВт.