Калушскую ТЭЦ вернули в государственную собственность
Комиссия в сфере рассмотрения жалоб по государственной регистрации при Министерстве юстиции отменила решение Кабинета министров о выводе Калушской теплоцентрали (ТЭЦ) из государственной в коммунальную собственность.
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Об этом сообщил народный депутат, глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус в Facebook.
«Это хорошая новость для украинских граждан - предприятие возвращено в государственную собственность. Это хорошая новость для шахтеров госшахт Львовско-Волынского бассейна, будет сохранена технологическая цепочка добычи-сбыта-потребления угля. Это хорошая новость для организаторов попыток вывода Калушской ТЭЦ из госсобственности, потому что за попытку кражи дают меньше лет, чем за свершенное преступление», - написал он.
Как сообщал УНИАН, в конце мая 2019 года Кабмин принял решение вывести Калушскую ТЭЦ из государственной собственности.
Позднее в Министерстве энергетики и угольной промышленности объяснили, что станция была выведена из государственной собственности и передана в коммунальную собственность города Калуша с условием использовать ее по назначению и не отчуждать в частную собственность.
В Минэнергоугля отметили, что на заседании правительства в январе этого года было поручено министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Зубко совместно с Фондом государственного имущества, Минэкономразвития, а также органами местного самоуправления принять необходимые меры с целью скорейшей подготовки проектов решений для обеспечения передачи теплоэлектроцентралей в собственность территориальных громад.
Справка УНИАН. Калушская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1967 году, является основным энергетическим источником промышленного комплекса и жилищно-коммунального сектора г. Калуш (Ивано-Франковская обл.), входит в состав Острова Бурштынской ТЭС, который работает с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ составляет 200 МВт, тепловая мощность - 590 Гкал/ч.
Бывший министр энергетики Игорь Насалик с 2006 по 2014 год был мэром города Калуш.