Правительство вывело из госсобственности Калушскую ТЭЦ - представитель президента в Кабмине

ТЭЦ передается в коммунальную собственность города Калуша.

Кабинет министров Украины принял решение вывести из государственной собственности Калушскую теплоэлектроцентраль и передать ее в коммунальную собственность города Калуш.

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Об этом в Facebook сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, опубликовав соответствующее решение правительства.

«Уже после того, как премьер-министр объявил о своей отставке, на прошлом непрозрачном заседании правительства было принято решение вывести из государственной собственности Калушскую ТЭЦ (а также было принято решение о специальной государственной помощи этой ТЭЦ). Передается ТЭЦ в коммунальную собственность города Калуша, там нынешний министр Насалик (министр энергетики Игорь Насалик - УНИАН) ранее был мэром города», - написал Герус.

По его словам, экономическая целесообразность такой бесплатной передачи весьма сомнительна. «И вполне вероятно, что следующим шагом будет передача этого объекта в частные руки за бесплатно (псевдо-концессия или другая схема)», - написал он.

«Я думаю, после объявленного заявления об отставке «выносить» государственную собственность, да еще и таким тайным непрозрачным способом, не очень хорошая практика, в частности с точки зрения доверия общества к таким решениям», - добавил Герус.

Как сообщал УНИАН, в марте 2018 года Кабинет министров Украины одобрил проект реконструкции государственной Калушской теплоэлектроцентрали, которая расположена в городе Калуш (Ивано-Франковская обл.), общей стоимостью 1,44 млрд грн.

В конце июня 2016 года министр энергетики Игорь Насалик говорил о том, что считает целесообразным предложить Государственному банку развития Китая профинансировать проект реконструкции Калушской ТЭЦ.

Справка УНИАН. Калушская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1967 году, является основным энергетическим источником промышленного комплекса и жилищно-коммунального сектора г. Калуш (Ивано-Франковская обл.), входит в состав Острова Бурштынской ТЭС, который работает с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ составляет 200 МВт, тепловая мощность - 590 Гкал/ч.

Министр энергетики Игорь Насалик с 2006 по 2014 год был мэром города Калуш.