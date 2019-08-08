Задержку запуска "Северного потока-2" оценили в 660 миллионов евро и 8 месяцев

«Газпром» так и не получил разрешение датских властей на прокладку участка трубопровода в акватории Дании, что может задержать запуск «Северного потока-2».

Задержка запуска трансбалтийского газопровода «Северный поток-2» из-за отсутствия необходимых разрешений Дании может составить до 8 месяцев, что будет стоить проекту, который ведет российский концерн «Газпром», дополнительные 660 миллионов евро ($740 миллионов).

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Это следует из документа, имеющегося в распоряжении Рейтер.

Строящийся «Северный поток-2» протяженностью 1.230 километров попал под критику США и нескольких восточно-европейских, скандинавских и прибалтийских стран, которые опасаются роста зависимости Европы от российского газа.

Срок запуска газопровода «Северный поток-2», который строит «Газпром» при поддержке западных партнеров, является критичным для дальнейшего газового сотрудничества Москвы и Киева, поскольку сейчас Украина является главным направлением экспорта российского газа в Европу.

Текущий газовый контракт между Киевой и Москвой истекает в конце 2019 года. К этому времени, по замыслу РФ, должна быть запущена вторая очередь «Северного потока» мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

На данный момент «Газпром» проложил 70% новой газовой магистрали, однако с апреля 2017 года так и не получил разрешение датских властей на прокладку участка со 147 по 175 километр трубопровода в акватории Дании, что может задержать запуск «Северного потока-2».

Две нитки газопровода одновременно строятся в водах России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания - единственная страна, пока не выдавшая разрешение на его прокладку.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG подал датским властям заявки на строительство газопровода по двум направлениям, при этом первый запрос поступил в Копенгаген более чем два года назад. Однако в марте Датское энергетическое агентство запросило оценку окружающей среды по третьему варианту прокладки газовой магистрали.

В ответ оператор проекта заявил, что новое требование по третьему варианту является “умышленной попыткой задержать завершение проекта”.

Nord Stream 2 в апреле направил агентству письмо, в котором сообщил, что следствием нового требования датских властей уже стали затраты в 100 миллионов евро.

Согласно письму, которое получил Рейтер, работа по третьему варианту прокладки газопровода повлечет за собой задержку запуска проекта на срок до 8 месяцев и дополнительные расходы еще в 560 миллионов евро.

Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро.

“Задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям Nord Stream 2”, - говорится в письме с просьбой к апелляционной палате Дании по энергетике отменить требование властей о третьем маршруте.

Nord Stream 2 уточняет в письме, что не раз просил власти проинформировать о статусе своих заявок, но не получал ответа.

«Газпром» финансирует половину затрат на проект стоимостью 9,5 миллиона евро, вторую половину предоставляют немецкие Uniper и BASF, англо-голландская Shell, австрийская OMV, французская Engie.

Рейтер получил письмо от апелляционной палаты Дании по энергетике на основе законов о свободе информации. Датское энергетическое агентство не предоставило оперативный комментарий.

Оператор проекта Nord Stream AG 2 отказался комментировать конкретные цифры, добавив, что задержка в несколько месяцев повлечет затраты в несколько сотен миллионов евро.

“Задержка в несколько месяцев приведет к дополнительным затратам в размере нескольких миллионов евро, но мы не можем оценить их в полной мере, поскольку итоговый эффект будет зависеть от решений соответствующих властей”, - сказал представитель Nord Stream 2.

В июне оператор проекта отозвал свою заявку от 2017 года для прокладки газопровода через территориальные воды Дании к югу от балтийского острова Борнхольм.

Копенгаген мог наложить вето на этот вариант прокладки газопровода. В 2017 году Дания приняла закон, который позволяет ей заблокировать строительство магистрали через свои территориальные воды по причинам безопасности.

В то же время Дания не может применить право вето к двум другим заявкам, поскольку они предусматривают строительство газопровода в акватории исключительной экономической зоны, а не в территориальных водах.

По расчетам Рейтер, основанным на данных оператора проекта и скорости строительства, «Северный поток-2» достигнет исключительной экономической зоны Дании через 3-5 месяцев.

В мае Nord Stream AG 2 сообщил, что проект скорее будет запущен в 2020 году, а не в конце 2019-го из-за задержки получения разрешений от Дании.

Министр энергетики Александр Новак сказал в прошлом месяце, что Москва предложила Киеву продлить газовый контракт на текущих условиях еще на год.