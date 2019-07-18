В Украине сократились запасы угля на складах ТЭС

Запасы угля на складах ТЭС за неделю сократились на 11,7% - до 1,1 млн тонн.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 10 по 17 июля текущего года сократились на 11,7% – до 1,105 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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В частности, запасы антрацитового угля за указанный период сократились на 14,6% - до 247,9 тыс. тонн, а запасы угля газовой марки - на 10,8%, до 857,2 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля из ЮАР и США.