Дело о рейдерстве активов госкорпорации CNBM передают на расследование в Китай

Представительство китайской государственной корпорации CNBM в Украине передает материалы о попытке рейдерской атаки на ее украинские активы на расследование в Китай.

Об этом сообщает сайт 24 канала в материале «Как госкорпорация из Китая защищается от произвола украинских силовиков: 10 вопросов о рейдерском скандале года» со ссылкой на гендиректора ООО «Восход Солар» Анатолия Старицына.

По его данным, уровень убытков от конфликта ООО «Восход Солар» и силовых структур Украины, который в китайской госкорпорации считают попыткой рейдерского захвата, составил не менее 110 млн евро.

«Работа компании фактически заблокирована из-за затягивания представителями ООО «ФК «Веста» рассмотрения хозяйственного дела в суде. Параллельно компания также проводит международную инспекцию убытков и потерь за действия или бездействие представителей силовых структур Украины и компании «ФК «Веста», - говорится в материале.

«В частности, станция была отключена от сети на основании решений судов, которые были в дальнейшем отменены, были попытки осуществить рейдерский захват имущества китайской госкоропрации путем передачи активов якобы на управление в АРМА, были арестованы счета компании. В CNBM намерены передать материалы экспертиз китайской стороне, что сделает возможным привлечение украинских чиновников к ответственности в Китае», - говорится в статье.

Напомним, что ранее компания «Восход солар» заявляла о попытках рейдерского захвата в интересах структур Павла Фукса. Антирейдерская комиссия при Кабинете Министров Украины поручила ГПУ и Нацполиции взять расследование дела под особый контроль.

CNBM, которая входит топ-500 самых крупных компаний мира, направила в Министерство юстиции Украины уведомление об урегулировании инвестиционного спора вокруг принадлежащей ей солнечной электростанции ООО "Восход Солар" в Николаевской области. Компания обещала начать судебное разбирательство, если стороны не придут к урегулированию в процессе переговоров.