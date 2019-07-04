Возложенные на «Энергоатом» спецобязательства препятствуют привлечению крупных инвестиций в атомную энергетику страны - Holtec Ukraine

По словам генерального директора Holtec Ukraine, если не будут созданы условия для развития атомной отрасли, то уже через несколько лет Украина будет зависеть от импорта электроэнергии.

Возложенные правительством Украины на государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом» специальные обязательства по продаже 90% своей электроэнергии по заниженным ценам для нужд населения препятствуют привлечению крупных инвестиций в атомную энергетику страны.

Об этом заявил генеральный директор Holtec Ukraine Сергей Тараканов на Украинском ядерном форуме в Киеве.

«Как вы знаете, за неделю до начала рынка правительство обязало «Энергоатом» продавать 90% своей электроэнергии по специальным обязательствам по нерыночной цене. Очевидно, что если это будет не временный порядок, а на много лет, то это фактически не дает возможности «Энергоатому» выходить на рынок внешних заимствований и привлекать средства для масштабных проектов», - сказал Тараканов.

По его словам, если в стране не будут созданы условия для развития атомной отрасли, то уже через несколько лет Украина будет зависеть от импорта электроэнергии.

«Если такие условия не будут созданы, уже через несколько лет Украина будет зависеть от импорта электроэнергии, а, начиная с 2030 года, будет выводить из эксплуатации по одному, а то и два, энергоблока АЭС в год», - отметил он.

«Мы надеемся, что власть в Украине придет к выводу, что вопрос создания условия для привлечения инвестиций в новое атомное строительство – это, фактически, вопрос национальной энергобезопасности», - добавил Тараканов.

Как сообщал УНИАН, согласно решению правительства от 12 июня о возложении специальных обязательств, "Энергоатом" должен будет продавать не более 90% своей электроэнергии по фиксированной цене, а "Укргидроэнерго" – не более 35%.

В середине июня «Энергоатом», государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) и американская компания Holtec International подписали соглашение о партнерстве, которое предусматривает создание международного консорциума, целью которого является содействие деятельности по внедрению в Украине технологии малых модульных реакторов.

Справка УНИАН. Holtec International является ведущим мировым разработчиком технологий и производителем оборудования для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива. Также Holtec International является одним из мировых лидеров по разработке малых модульных реакторов.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.