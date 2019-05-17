Гройсман требует от "Нафтогаза" отделить оператора ГТС до конца года

Анбандлинг должен быть реализован по модели, принятой в 2016 году, основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" реализовать необходимые решения для завершения процесса разделения функций компании, в частности выделения независимого оператора газотранспортной системы Украины (анбандлинг) до конца текущего года.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства, ссылаясь на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

По информации пресс-службы, Гройсман отметил, что правительство Украины настаивает и требует от НАК "Нафтогаз Украины" принять и реализовать необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца текущего года по модели, принятой еще в июле 2016 года и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом.

"В силу разных обстоятельств могу констатировать, что работа НАК "Нафтогаз Украины" по этому вопросу (анбандлинг – УНИАН) не претерпела успеха. Много было разговоров и вопросов, но решений, которые были бы приняты в рамках выполнения задач правительства, "Нафтогаз Украины" так и не одобрил", - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня не существует никаких преград, прежде всего юридического характера, которые могли бы задерживать анбандлинг "Нафтогаза Украины" по определенной модели.

Справка УНИАН. В 2016 году Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимы для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

В начале 2019 года "Нафтогаз" создал новую компанию - "Оператор газотранспортной системы Украины", 100% владельцем которой является АО "Укртрансгаз", в рамках реализации очередного этапа по отделению оператора ГТС и привлечению европейского партнера к ее управлению.