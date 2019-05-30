В Минэнергоугля назвали условие выведения Калушской ТЭЦ из госсобственности

Калушская ТЭЦ выведена из государственной собственности с условием, что она не будет передана в частные руки.

Калушская теплоэлектроцентраль была выведена из государственной собственности и передана в коммунальную собственность города Калуша с условием использовать ее по назначению и не отчуждать в частную собственность.

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Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, ссылаясь на опубликованное решение Калушского городского совета, принятое в январе 2019 года.

"Согласно ч. 1 ст. 7 Закона Украины "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности", из государственной в коммунальную собственность передаются безвозмездно, при условии взятия органами местного самоуправления обязательства использовать по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность, целостные имущественные комплексы предприятий теплоснабжения, теплоэлектроцентрали, котельные с тепловыми сетями, которые производят тепловую энергию для потребителей услуг жилищно-коммунальной сферы, бюджетных учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

В Минэнергоугля отметили, что на заседании правительства в январе этого года было поручено министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Зубко совместно с Фондом государственного имущества, Минэкономразвития, а также органами местного самоуправления принять необходимые меры с целью скорейшей подготовки проектов решений для обеспечения передачи теплоэлектроцентралей в собственность территориальных громад.

"После принятия в коммунальную собственность территориальной громадой города Калуша целостного имущественного комплекса ГП "Калушская теплоэлектроцентраль-Нова" Калушский городской совет обязуется использовать его по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что на заседании правительства было принято решение вывести Калушскую ТЭЦ из государственной собственности, что, по его мнению, не имеет экономической целесообразности и вероятно в дальнейшем закончится передачей теплоэлектроцентрали в частные руки.

Справка УНИАН. Калушская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1967 году, является основным энергетическим источником промышленного комплекса и жилищно-коммунального сектора г. Калуш (Ивано-Франковская обл.), входит в состав Острова Бурштынской ТЭС, который работает с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Установленная электрическая мощность Калушской ТЭЦ составляет 200 МВт, тепловая мощность - 590 Гкал/ч.

Министр энергетики Игорь Насалик с 2006 по 2014 год был мэром города Калуш.