Украина увеличила импорт нефтепродуктов - в России купила 42%

Доля Беларуси в поставках нефтепродуктов в Украину составляет 37%.

Украина в январе-марте 2019 года импортировала нефтепродуктов на 1,109 млрд долл., что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из России в денежном выражении составил 460 млн долл. (41,5% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 413,5 млн долл. (37,2%), из Литвы – 117,6 млн долл. (доля 10,6%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 118 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов в Украину выросли на 31% - до 5,5 млрд долл.