Китай начнет строить первую плавучую АЭС уже в этом году - СМИ

Она будет поставлять электроэнергию в места добычи на шельфах, а также на отдаленные острова.

Китайская государственная ядерная корпорация (CNNC) планирует приступить к строительству первой в КНР плавучей атомной электростанции уже в текущем году.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Чжунго синьвэньван".

Отмечается, что океаническая платформа с энергоблоками будет довольно компактной и одновременно сейсмоустойчивой.

"Эта плавучая АЭС не будет наносить вред окружающей среде и предназначена для поставки электроэнергии в места добычи на шельфах, а также на отдаленные острова", - приводит издание слова главы Института атомной энергетики Китая Ло Ци.

Ранее управляющий менеджер CNNC проинформировал местные СМИ, что новый объект будет находиться у побережья провинции Шаньдун на востоке страны.

Бюджет проекта по предварительной оценке составляет 14 миллиардов юаней (примерно 2,1 миллиарда долларов). Ожидается, что китайскую плавучую АЭС запустят в эксплуатацию не ранее 2021 года.