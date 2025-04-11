Из Китая в Украину ввезли 564 подержанных авто / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В течение первого квартала 2025 года украинцы приобрели 2 641 единицу легковых авто, ввезенных из Китая, что на 36% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как сообщает "Укравтопром", из этого количества 2 077 единиц новых авто (-30%) и 564 подержанных (-52%). Отмечается, что абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили 83%.

ТОП-5 моделей новых легковушек китайского происхождения:

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  • BYD Song Plus - 371 единиц;
  • Zeekr 001 - 174;
  • Zeekr 7X - 165;
  • Volkswagen ID.Unyx - 156;
  • Audi Q4 e-tron - 126.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  • Zeekr 001 - 81;
  • Zeekr 7X - 48;
  • Polestar 2 - 32;
  • Tesla Model 3 - 32;
  • Volkswagen ID.4 - 30; Volkswagen ID.4 - 30.

Украинский рынок авто - главные новости

По словам владельца и CEO компании Luaz Motors Вадима Игнатова, после недавнего введения дополнительных пошлин в США цены на подержанные авто в Украине могут вырасти в пределах 5%.

В марте украинский автопарк пополнили более 4,6 тысячи электромобилей. Относительно марта прошлого года спрос на такие модели вырос на 6%, а по сравнению с февралем 2025 года - на 4%.

Кроме того, с января по март этого года украинцы приобрели почти 47 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это на 16% меньше.

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