Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили.

В течение первого квартала 2025 года украинцы приобрели 2 641 единицу легковых авто, ввезенных из Китая, что на 36% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как сообщает "Укравтопром", из этого количества 2 077 единиц новых авто (-30%) и 564 подержанных (-52%). Отмечается, что абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили 83%.

ТОП-5 моделей новых легковушек китайского происхождения:

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BYD Song Plus - 371 единиц;

Zeekr 001 - 174;

Zeekr 7X - 165;

Volkswagen ID.Unyx - 156;

Audi Q4 e-tron - 126.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

Zeekr 001 - 81;

Zeekr 7X - 48;

Polestar 2 - 32;

Tesla Model 3 - 32;

Volkswagen ID.4 - 30; Volkswagen ID.4 - 30.

Украинский рынок авто - главные новости

По словам владельца и CEO компании Luaz Motors Вадима Игнатова, после недавнего введения дополнительных пошлин в США цены на подержанные авто в Украине могут вырасти в пределах 5%.

В марте украинский автопарк пополнили более 4,6 тысячи электромобилей. Относительно марта прошлого года спрос на такие модели вырос на 6%, а по сравнению с февралем 2025 года - на 4%.

Кроме того, с января по март этого года украинцы приобрели почти 47 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковушек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это на 16% меньше.

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