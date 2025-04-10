По мнению эксперта, цены на подержанные авто в Украине вырастут в пределах 5%.

После недавнего введения дополнительных пошлин в Соединенных Штатах американский авторынок претерпит существенные изменения. Хотя эти нововведения непосредственно касаются прежде всего внутреннего потребителя в США, определенное влияние могут почувствовать и украинские автолюбители. Об этом в комментарии УНИАН рассказал владелец и CEO компании Luaz Motors Вадим Игнатов.

"Пошлины введены и цены на автомобили на внутреннем рынке США вырастут где-то от 4 до 12 тысяч долларов на каждой модели. Это значительное повышение цены, которое касается новых автомобилей. Но это, безусловно, потянет за собой и вторичный рынок. Уже на рынке наблюдается оживление торговли, особенно машинами более дорогого диапазона", - рассказал Игнатов.

По его словам, ситуация в Соединенных Штатах Америки ощутимо скажется на мировом рынке, хотя страны вроде Украины или Китая имеют свою специфику.

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Украинский рынок авто

Несмотря на мировую турбулентность, Игнатов прогнозирует лишь умеренный рост цен на подержанные авто в Украине, который не превысит 5%.

"Трудно прогнозировать, но я думаю, что цены в Украине на вторичном рынке могут подняться не более чем до пяти процентов", - сказал эксперт.

Эксперт обращает внимание на то, что в Украину из США в основном импортируют не новые автомобили, а подержанные машины - и очень часто после ДТП.

"Такие машины в США почти никто не покупает. Восстанавливать их там слишком дорого, а продать после ремонта по выгодной цене практически невозможно. Зато в Украине с этим давно научились работать. Мы покупаем такие авто, ремонтируем и продаем дальше. Поэтому я не думаю, что это существенно повлияет на наш именно украинский рынок, но на американский рынок эти пошлины, конечно, повлияют сильно", - рассказал Игнатов.

Что происходит с электрокарами

По мнению Игнатова, небольшое подорожание может коснуться не только традиционных авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), но и электрокаров - особенно Tesla. Но на этот раз не из-за пошлин американского президента, а поведения и репутации владельца компании.

"Из-за странного поведения миллиардера Илона Маска многие американцы начали массово продавать свои Tesla. Соответственно, эти автомобили как раз появятся на вторичном рынке и таких машин становится все больше. Я думаю, что даже могут на электромобили Tesla в Украине снизиться цены", - сказал CEO Luaz Motor.

Игнатов также уточняет, из каких стран сейчас в Украину чаще всего везут электромобили:

новые электромобили - преимущественно из Китая;

подержанные авто с пробегом - больше всего из США.

По словам эксперта, Европа занимает промежуточное место.

Статистика импорта из США

Как сообщает "Укравтопром", с начала года украинцы приобрели почти 9 тысяч подержанных авто из США. Так, в первом квартале 2025 года свою первую регистрацию в Украине прошли 8 984 подержанных легковушек из штатов.

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества - электромобили (42%). Бензиновые авто охватили 41%. Гибридным авто принадлежит - 7%. Дизельным и авто с газобаллонным оборудованием (ГБО) - по 5%.

Средний возраст американских автомобилей с пробегом, пополнивших украинский автопарк с января по март равен 6 лет.

ТОП-10 подержанных автомобилей в Украине из США:

Tesla Model Y - 1 176 авто. Tesla Model 3 - 1 119 авто. Ford Escape - 636 авто. Jeep Cherokee - 511 авто. Nissan Rogue - 446 авто. Volkswagen Passat - 413 авто. Chevrolet Bolt - 412 авто. BMW X3 - 384 авто. BMW X5 - 381 авто. Tesla Model S - 360 авто.

Пошлины Трампа - главные новости

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о введении сокрушительных пошлин в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Америку. Они начали действовать с 3 апреля. При этом ставка пошлины была дифференцированной - для каждой страны своя в зависимости от того, что команда Трампа считала справедливым.

После введения Трампом высоких тарифов на импорт в США на биржах по всему миру началось падение индексов. В частности подешевели и акции американских компаний, поскольку инвесторы боятся рецессии и инфляции в США после введения торговых барьеров.

Кроме того, снизились капиталы крупнейших американских миллиардеров, включая Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга.

Впрочем, вчера Трамп неожиданно заявил, что таможенные тарифы США для всех стран временно будут снижены до 10%, и только для Китая они не просто останутся на повышенном уровне, но вырастут дополнительно - теперь до 125%.

Позже сообщалось, что Трамп неожиданно приостановил действие введенных ранее жестких пошлин на 90 дней. Большинство его старших советников узнали об этом уже после принятия решения - несмотря на то, что утром того же дня президент публично поддерживал жесткий курс. Причиной приостановления пошлин стала паника на рынке.

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