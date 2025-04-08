Бестселлером среди подержанных электромобилей в Украине стала одна из моделей компании Tesla.

В марте украинский автопарк пополнили 4 680 электромобилей (BEV). Как сообщает "Укравтопром", относительно марта прошлого года спрос на такие модели вырос на 6%, а по сравнению с февралем 2025 года - на 4%.

Отмечается, что основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто - 4 532 авто. Из них 647 единицы были новыми, а также 3 885 авто - подержанными. При этом среди 148 коммерческих электромобилей новыми были только 7 авто.

ТОП-5 новых электромобилей месяца:

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BYD Song Plus - 100 авто Volkswagen ID.Unyx - 96 авто Zeekr 001 - 69 авто Zeekr 7X - 59 авто Audi Q4 e-tron - 45 авто

ТОП-5 подержанных электромобилей:

Tesla Model Y - 448 авто Nissan Leaf - 445 авто Tesla Model 3 - 410 авто Hyundai Kona - 273 авто Kia Niro - 270 авто

В "Укравтопроме" добавили, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12,8 тысячи электромобилей, что на 8% больше, чем в первом квартале 2024 года. Из них новых - 1978 единиц (-26%) и 10 827 подержанных авто (+18%).

Украинский рынок авто - главные новости

Напомним, что с января по март 2025 года украинцы приобрели почти 47 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых машин. Это на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее популярной моделью среди ввезенных из-за границы подержанных легковых авто тогда стал Volkswagen Golf.

За первые два месяца этого года украинцы приобрели более 1,3 тысяч новых легковушек, ввезенных из Китая. В тройку лидеров вошли бренды BYD, Zeekr и Chery.

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