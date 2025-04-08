В марте украинский автопарк пополнили 4 680 электромобилей (BEV). Как сообщает "Укравтопром", относительно марта прошлого года спрос на такие модели вырос на 6%, а по сравнению с февралем 2025 года - на 4%.
Отмечается, что основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто - 4 532 авто. Из них 647 единицы были новыми, а также 3 885 авто - подержанными. При этом среди 148 коммерческих электромобилей новыми были только 7 авто.
ТОП-5 новых электромобилей месяца:
- BYD Song Plus - 100 авто
- Volkswagen ID.Unyx - 96 авто
- Zeekr 001 - 69 авто
- Zeekr 7X - 59 авто
- Audi Q4 e-tron - 45 авто
ТОП-5 подержанных электромобилей:
- Tesla Model Y - 448 авто
- Nissan Leaf - 445 авто
- Tesla Model 3 - 410 авто
- Hyundai Kona - 273 авто
- Kia Niro - 270 авто
В "Укравтопроме" добавили, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12,8 тысячи электромобилей, что на 8% больше, чем в первом квартале 2024 года. Из них новых - 1978 единиц (-26%) и 10 827 подержанных авто (+18%).
Украинский рынок авто - главные новости
Напомним, что с января по март 2025 года украинцы приобрели почти 47 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых машин. Это на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наиболее популярной моделью среди ввезенных из-за границы подержанных легковых авто тогда стал Volkswagen Golf.
За первые два месяца этого года украинцы приобрели более 1,3 тысяч новых легковушек, ввезенных из Китая. В тройку лидеров вошли бренды BYD, Zeekr и Chery.