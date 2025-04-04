Наибольшую долю в этом сегменте рынка заняли бензиновые авто.

С января по март этого года украинцы приобрели почти 47 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых машин. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это на 16% меньше.

Наибольшую долю (46%) в этом сегменте рынка заняли бензиновые авто. На втором месте по популярности оказались дизельные автомобили (23%), тогда как электрические заняли лишь третью строчку (22%). На гибриды и автомобили с ГБО пришлось 5% и 4%, соответственно.

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Наиболее популярной моделью среди ввезенных из-за границы подержанных легковых авто стал Volkswagen Golf. Отметим, что последний традиционно считают самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых популярных автомобилей во всем мире.

ТОП-10 ввезенных из-за границы подержанных легковых авто:

Volkswagen Golf - 2397 единиц;

Renault Mégane - 1731;

Škoda Octavia - 1652;

Volkswagen Tiguan - 1332;

Audi Q5 - 1299;

Tesla Model Y - 1219;

Nissan LEAF - 1207;

Tesla Model 3- 1151;

Volkswagen Passat - 1135;

Nissan Rogue - 1037.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые перешли на украинскую регистрацию, составил 9,5 года.

Новости авторынка

Самымпродаваемым автомобилем в Европе в 2025 году стала Dacia Sandero. Учитывая данные до февраля этого года было продано более 45 тыс таких авто.

Если говорить о мировом авторынке в целом, то по состоянию на февраль наиболее популярной моделью этого года стал Ford F-Series. На второй позиции находится Toyota RAV4, тогда как третью заняла Toyota Corolla.

Традиционные дизельные и бензиновые модели все еще доминируют в ТОП-100, но продажи новых электрических автомобилей неуклонно растут. Так, большой популярностью пользуется компактный электрический кроссовер Tesla Model Y, хотя в последнее время его продажи существенно "просели" - как и общие показатели Tesla.

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