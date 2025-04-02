Ford F-Series является серией полноразмерных пикапов, которые выпускаются Ford Motor Company более 70 лет.

Мировой рейтинг самых продаваемых моделей в 2025 году возглавил Ford F-Series, который опередил машины от Toyota. Об этом сообщает автомобильный портал Focus2Move.

По состоянию на февраль 2025 года было продано 198 557 Ford F-Series. На втором месте находится Toyota RAV4, на третьем - Toyota Corolla.

Специалисты отмечают, что традиционные дизельные и бензиновые авто все еще доминируют в рейтинге ТОП-100, но продажи новых электромобилей неуклонно растут.

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В то же время Tesla столкнулись с трудностями, из-за чего продажи ее машин резко снизились. Ранее УНИАН сообщал, что потенциальные автовладельцы обеспокоены политическими взглядами соучредителя компании Илона Маска.

Еще одной причиной СМИ называют переход на новые производственные линии для Model Y - самой популярной модели Tesla.

ТОП-10 самых популярных авто 2025 года:

Ford F-Series - 198 557 единиц;

Toyota RAV4 - 189 392;

Toyota Corolla - 171 279;

Honda CR-V - 134 453;

Toyota Camry - 103 156;

Kia Sportage - 96 508;

Tesla Model Y - 95 956;

Hyundai Tucson - 92 329;

Toyota Hilux - 87 768;

Toyota Yaris - 84 877.

Модели, которые достойны внимания - советы специалистов

Недавно в Украине назвали автомобиль года. Им стал Škoda Kodiaq - среднеразмерный SUV чешского автостроителя Škoda Auto, который входит в состав Volkswagen.

Были названы победители и в других номинациях, таких как "лучший городской легковой автомобиль", "лучший кроссовер" и "лучший пикап".

Также напомним, что западные специалисты назвали самые надежные бюджетные автомобили 2025 года. В список вошли, в частности, Honda Civic, Toyota Corolla и Kia Soul.

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