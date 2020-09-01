Высокие температуры и продолжающаяся засуха снижают урожайность кукурузы.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снова снизило прогноз урожая зерновых в Украине на 2020 год до 68 миллионов тонн с 70 миллионов тонн из-за недобора по кукурузе.

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Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра Тарас Высоцкий.

"В Украине продолжаются аномально высокие температуры и засуха. В результате существенно снижается урожайность кукурузы. На данный момент ожидаем валовой сбор кукурузы 33 миллиона тонн и 68 миллионов тонн зерновых в целом", - написал он.

Урожай подсолнечника

Также Высоцкий добавил, что министерство ожидает урожай подсолнечника в 2020 году на уровне 14 миллионов тонн.

Что этому предшествовало

В августе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз сбора зерновых в Украине до 70 миллионов тонн с 72,1 миллиона тонн из-за потерь потенциального урожая кукурузы.

Весной министерство прогнозировало урожай зерновых на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная