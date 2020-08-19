Минэкономики ухудшило прогноз по зерновым из-за потерь урожая кукурузы

Прогноз урожая кукурузы снижен на 2 миллиона тонн - до 35 миллионов тонн при условии благоприятных погодных условий осенью.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ухудшило прогноз урожая зерновых в Украине до 70 миллионов тонн из-за потерь потенциального урожая кукурузы.

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Как сообщила пресс-служба Минэкономики, предыдущий прогноз общего валового сбора зерновых по всех категориях хозяйств составлял 72,1 миллиона тонн.

Причина падения урожая кукурузы

"Погодные условия последних недель вызвали или потерю потенциального урожая кукурузы, или существенное его снижение. Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 миллионов тонн, а общий урожай зерна – на уровне 70 миллионов тонн", – приводятся слова замминистра Тараса Высоцкого.

Регионы с большими потерями урожая

По данным Минэкономики, крупнейшие по площади потери потенциального урожая кукурузы ожидаются в Черкасской (133,8 тысячи га), Одесской (33,5 тысячи га) и Кировоградской (21,3 тысячи га) областях. Вместе с тем существенное снижение урожайности наблюдается в Черкасской (234 тысяч га), Кировоградской (146,7 тысячи га) и Полтавской (120,5 тысячи га) областях.

"В целом, по всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе могут составить около 2 миллионов тонн", - подчеркивают в Минэкономики.

Что этому предшествовало

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августовском отчете повысило прогноз урожая кукурузы на 0,5 миллиона тонн – до 39,5 миллиона тонн.

В мае 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозировало урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в текущем году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная