Прага выдвинет соответствующее предложение на следующей неделе на заседании Европейского Совета.

Чехия предложит Европейскому Союзу запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС. Об этом в эфире чешского телевидения заявил министр сельского хозяйства страны Марек Выборный, информирует Novinky.

Издание отмечает, что на этой неделе Чехия ожидает новых протестов фермеров, но министр будет в командировке за пределами страны.

"Мы будем настаивать на том, чтобы зерновые и масличные были в санкционном списке и не импортировались в Европу", - сказал Выборный.

По его словам, премьер-министр Чехии Петр Фиала представит позицию Чехии на заседании Европейского Совета на следующей неделе.

"Нет ни одной причины, почему мы должны поддерживать агрессора, покупая российское зерно в Европе", - добавил Выборный.

Он также отрицает, что в Чехию импортируется зараженное зерно из Украины, о чем недавно заявил экс-премьер-министр страны Андрей Бабиш. По его словам, только в трех пробах фуражного зерна проверка выявила незначительное превышение норм.

Экспорт украинского зерна - последние новости

Победа над флотом России позволила Украине преодолеть коллапс зернового экспорта. Об этом пишет The Wall Street Journal. По данным издания, украинские аграрии существенно увеличили продажи после того, как военные корабли РФ были отброшены ударами морских БПЛА.

Также УНИАН сообщал, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска со Словакией. Речь идет о пункте пропуска "Хижне". По словам участников акции, именно этими путями в Польшу завозится агропродукция из Украины и РФ. Фермеры планируют блокировать проезд до конца месяца.

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