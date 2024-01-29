Санкции имеют долгосрочный потенциал изменить траекторию развития российской экономики, ограничивая прямые иностранные инвестиции и влияя на технологическое развитие.

Президент России Владимир Путин начал злорадствовать по поводу сопротивления России международным санкциям и якобы экономической устойчивости страны, несмотря на все усилия Запада, чтобы перекрыть Москве нефтяные доходы и лишить ее военных технологий, пишет CNN.

"Это правда, что с приближением второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину российское государство зарабатывает миллиарды на экспорте нефти и алмазов, его военные заводы работают на полную мощность, а многие российские банки все еще имеют доступ к международной финансовой системе", – говорится в статье.

Отмечается, что Россия приспособилась к широкому спектру санкций, экономика не только не прогнулась под их весом, но и фактически стала на 1% больше, чем накануне вторжения. Но долгосрочные перспективы гораздо менее радужны. Война деформирует экономику и высасывает ресурсы.

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Так, российские государственные оборонные компании нарастили производство оружия. Но строить оружие, чтобы они его уничтожили на поле боя, – это не путь к экономическому успеху, подчеркивают журналисты.

По словам авторов, с февраля 2022 года западные правительства наложили санкции на более 15 000 российских юридических и физических лиц. Однако для того, чтобы ограничения имели эффект, требуется время. Россия продолжает продавать нефть и другие сырьевые товары. На Индию и Китай сейчас приходится 90% российского экспорта нефти. Москва постоянно находит новые методы уклонения от санкций. Например, РФ развила новую сеть грузоотправителей.

В то же время западные чиновники ищут пути борьбы с такими уклонениями. Но в непрозрачном мире торгового судоходства трудно бороться с уклонением от уплаты пошлины.

Кроме того, Атлантический совет отмечает, что большинство российских банков сохраняют доступ к SWIFT, что позволяет им проводить международные транзакции и осуществлять трансграничные платежи. К тому же первой половине 2023 года РФ ежемесячно импортировала военных технологий и технологий двойного назначения на сумму более 900 млн долларов. Для этого Кремль использует посредников, а Запад пытаются накладывать санкции на такие компании.

"По мнению Еврокомиссии, санкции будут иметь долгосрочное влияние на российскую экономику. В оценке, опубликованной в середине 2023 года, указано, что последствия со временем еще больше усилятся, поскольку меры имеют структурное, долгосрочное влияние на бюджет России, финансовые рынки, иностранные инвестиции и ее промышленную и технологическую базу", – пишет издание.

Также указано, что хотя Россия, возможно, пока что нивелирует влияние санкций, они будут способствовать мрачному долгосрочному прогнозу. Цена войны в Украине уже имеет глубокие последствия. Россия, вероятно, выделит 40% своего бюджета на военные нужды в 2024 году – 8% национального дохода. Соответственно страдают такие сектора, как образование и здравоохранение.

Банк Финляндии заявляет, что экономический рост, о котором говорит Путин, происходит за счет "относительно низкотехнологичных отраслей, таких как производство металлоконструкций, где Россия менее зависима от импорта и, таким образом, меньше пострадала от западных санкций".

"Нынешний фокус на военном производстве отвлекает ресурсы от гражданских отраслей российской промышленности, что затрудняет возможность полагаться на отрасли, которые обычно формируют костяк развитых экономик, для обеспечения долгосрочного роста", – пишет автор.

В то же время, по его словам, это обострило такие проблемы, как нехватка рабочей силы и инфляция. Экономика еще больше искажается из-за растущей зависимости от Китая как поставщика технологий и потребителя нефти и газа. Но если продажа комплектующих в РФ поставит под угрозу доступ к гораздо более крупным рынкам на Западе, Пекин может изменить свое мнение.

Автор публикации добавляет, что несмотря на хвастовство Путина, российское государство имеет примитивную зависимость от сырья, особенно нефти, как источника своих доходов. Российские потребительские бренды на годы отстают от западных и китайских. Долгосрочное влияние международных санкций усилит эти искажения. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что российский экспорт нефти и газа может упасть на 40% -50% в течение следующих семи лет.

"Санкции по своей природе вряд ли вызовут смену режима или полностью нарушат военную стратегию России, но они имеют "долгосрочный потенциал изменить траекторию развития российской экономики, ограничивая прямые иностранные инвестиции и влияя на технологическое развитие", – сказал автор книги "Санкции против России: экономический ответ на вторжение России в Украину" Кристин Абели.

Влияние санкций на РФ

Ранее УНИАН писал, что "яичный шок" раскрыл проблемы военной экономики РФ. Дефицит яиц и рост цен на этот продукт в РФ отражает влияние войны на российскую экономику. Граждане России были вынуждены стоять в очередях, напоминающих советские времена.

Инфляция в РФ набирает обороты, российская экономика опасно перегревается. У России есть потенциал тратить еще больше на войну, что может ускорить инфляцию.

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