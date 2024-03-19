Евросоюз, который планирует отказаться от российского газа, готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны. Это станет первым ограничением на продовольственные товары с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет Financial Times.
Отмечается, что Брюссель долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии по ограничению российского и белорусского импорта, утверждая, что такой шаг может нарушить мировые продовольственные рынки и навредить развивающимся странам.
Но по словам людей, знакомых с планами, в ближайшие дни Еврокомиссия, как ожидается, введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Беларуси. Это приведет к росту цен минимум на 50%, что снизит спрос. Пошлины в 50% также будут установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.
Указано, что пошлина будет установлена на максимальном уровне, разрешенном правилами ВТО. Россия может принять ответные меры, но она уже запретила большую часть импорта продовольствия из ЕС, и многие европейские компании в этом секторе вышли из страны за последние годы.
По словам журналистов, импорт ЕС из России масличных культур и продуктов их переработки достиг рекордных 4 млн тонн в 2023 году, что составляет 1% от общего потребления блока.
В феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продуктов питания из России и Беларуси, а Литва объявила о строгих проверках грузов. В Польше фермеры наращивают протесты против более дешевого импорта из Украины – и все чаще из России.
Комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, скорее всего, предпочтет ограничения, а не санкции, поскольку это не потребует единодушного одобрения столиц. Эта мера позволила бы транзит продукции через ЕС на пути в Африку и Азию.
Евросоюз производит более 300 млн тонн зерновых и масличных культур ежегодно, поэтому не нуждается в российском и белорусском импорте. Представитель ЕС отметил, что цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме, в то время как Россия является "очень конкурентоспособной на зерновых рынках и оказывает значительное давление".
Санкции против РФ
Ранее УНИАН писал, что Чехия предложит Европейскому Союзу запретить импорт российского и белорусского зерна, чтобы не поддерживать агрессора, покупая его агропродкцию.
Латвия на законодательном уровне запретила импорт российского зерна, и требует принять подобные меры и ввести санкции против российского экспорта в ЕС на общеевропейском уровне, поскольку такую продукцию можно заменить товарами из Украины.