Законопроект предусматривает повышение качества посадочного материала.

Кабинет министров Украины усовершенствовал законодательство в сфере семеноводства и рассадничества.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Согласно сообщению, законопроект, направленный на имплементацию законодательства ЕС в семеноводстве и рассадничестве, упрощение ведения предпринимательства в этих сферах и повышение качества посадочного материала, был одобрен на заседании Кабмина в среду, 13 января.

"Гармонизация национального законодательства с правом ЕС будет способствовать производству в Украине высококачественного посадочного материала, который соответствует современным международным требованиям. Это позволит украинским производителям повысить свою конкурентоспособность и укрепить позиции Украины на мировом рынке", - цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко.

Отмечается, что законопроект был разработан Минэкономразвития в тесном сотрудничестве с отраслевыми научно-исследовательскими учреждениями и профильными ассоциациями с целью усовершенствования законодательной базы в сфере семеноводства.

В частности, он предусматривает: введение категории посадочного материала (плодовых, ягодных, орехоплодных культур, винограда и хмеля), упрощение процедуры сертификации посадочного материала; упрощение ввоза и использования посадочного материала сортов, зарегистрированных в других странах; совершенствование ведения отдельных реестров в области семеноводства.

Что этому предшествовало

Европейский Союз признал украинскую систему сертификации семян эквивалентной требованиям ЕС.

По оценкам Семенной ассоциации Украины, потенциал экспорта украинских семян достигает 100 млн долл., при этом доля экспорта в ЕС может вырасти до 10% с практически нуля.

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Автор: Богдан Слуцкий