Отмечается, что отказ Москвы от "зернового соглашения" может повлиять на ситуацию с глобальным голодом.

Германия осудила решение Российской Федерации приостановить свое участие в зерновой сделке. Берлин обвинил Москву в использовании голода в качестве оружия.

Об этом пишет CNN.

По словам пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Хебестрейта, использование "голода в качестве оружия" вызывает "глубокое презрение", и призвал Россию возобновить свое участие и рассмотреть вопрос о продлении сделки.

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По словам официального представителя правительства Андреа Сассе, сделка по зерну позволила экспортировать более семи миллионов тонн зерна.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы морские перевозки оставались возможными", — сказал представитель, добавив, что наземные перевозки будут продолжены.

В свою очередь глава минобороны Германии Кристин Ламбрехт написала в Twitter, что "России это не сойдет с рук!" и что Европа "привержена стабильности — в том числе и в поставках продовольствия".

Кроме того, решение России выйти из соглашения, которое гарантировало безопасный проход для судов, перевозящих зерно из Украины, вызвало "серьезную озабоченность" по поводу глобального снабжения продовольствием, когда мир уже столкнулся с голодом.

Украина играет ключевую роль на мировом рынке продуктов питания. По данным ООН, страна поставляет около 45 миллионов тонн зерна в год и входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров ячменя, кукурузы и пшеницы, а также является крупнейшим экспортером подсолнечного масла - 46% мирового экспорта.

По состоянию на 31 октября, более 9,5 миллиона тонн продуктов питания экспортировали в рамках зерновой сделки.

После выхода России из соглашения цены на пшеницу и кукурузу на мировых рынках выросли. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже подскочили на 5,5% до 8,74 доллара за бушель, а фьючерсы на кукурузу выросли на 2,3% до 6,96 доллара за бушель.

Выход РФ из "зерновой сделки" - что известно

Москва заявила о выходе из "зерновой сделки" 29 октября на фоне взрывов в Севастопольской бухте, где находятся корабли Черноморского флота РФ.

Франция вместе с другими странами ЕС приступила к разработке сухопутного маршрута для экспорта зерна из Украины. По словам французского министра сельского хозяйства Марка Фено, этот коридор может пройти через Румынию и Польшу.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность зернового коридора и оценил вклад Турции в снижение продовольственного кризиса. Эрдоган также заявил, что "Россия действует нерешительно". Он также заверил, что несмотря на это Турция "приложит усилия, чтобы служить человечеству".

В свою очередь Министерство обороны РФ заявило, что Россия не выходит из соглашений по экспорту украинско зерна, а "приостанавливает их действие".

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