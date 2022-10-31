Президент Турции назвал действия РФ "нерешительными".

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, чья страна участвовала в подписании "зерновой сделки", позволившей возобновить экспорт зерна из Украины, отреагировал на срыв договоренностей Россией.

Об этом пишет "Анадолу".

Так, выступая на Всемирном турецком медицинском конгрессе Эрдоган подчеркнул важность зернового коридора и оценил вклад Турции в снижение продовольственного кризиса.

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"Как известно, около 1/3 мирового производства пшеницы приходится на Украину и Россию. …Благодаря совместному механизму, создание которого мы обеспечили в Стамбуле, мы обеспечили относительное сокращение продовольственного кризиса, предложив 9,3 млн тонн украинской пшеницы на службу миру", – заявил президент Турции.

Эрдоган также заявил, что "Россия действует нерешительно". Он также заверил, что несмотря на это Турция "приложит усилия, чтобы служить человечеству".

Зерновая сделка – что стоит знать

Как писал УНИАН, 22 июля в Стамбуле ООН Украина, Турция и ООН подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный". В конце октября в ООН заявили, что зерно из Украины спасло от крайней бедности 100 млн человек.

29 октября, после того, в Севастопольской бухте во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, в РФ заявили, что Россия выходит из зерновой сделки.

Из-за действия РФ движение 218 судов, участвующих в "зерновой инициативе", было заблокировано. 31 октября 12 судов смогли покинуть порты Украины согласно плану Турции и ООН.

Украинские власти в ответ заявили, что Россия приняла решение выйти из зернового соглашения раньше и только искала повод, чтобы объявить об этом.

ЕС и НАТО призвали Россию к возобновлению действия сделки, которая обеспечивает экспорт зерна из Украины. В Офисе президента подчеркивали, что Украина ожидает реакцию Турции и ООН.

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