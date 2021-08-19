Потребительская инфляция в Украине в июле составила 10,2% в годовом выражении.

В Украине цены на продукты, в частности на куриное филе, говядину и свинину в июле 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 19,6%, 12,2% и 4,2% соответственно.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

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Согласно опубликованным данным, если в декабре прошлого года куриное филе в среднем стоило 91,71 грн за килограмм, то в июле 2021 года его цена составляет 109,7 грн за килограмм (подорожало с начала года на 19,6%).

В декабре прошлого года говядина в среднем стоила 144,82 грн за килограмм, то в июле ее цена составляла 162,45 грн за килограмм (цена выросла с начала года на 12,2%).

В декабре прошлого года свинина в среднем стоила 115,86 грн за килограмм, а в июле - 120,67 грн за килограмм (подорожала на 4,2%).

Потребительская инфляция: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года составила 10,2%, ускорившись с 9,5% в июне.

Отмечается, что за январь-июль 2021 года инфляция составила 6,5%.

Автор: Богдан Слуцкий