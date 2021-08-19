Эксперт уверен, что Украину ждет повышение тарифов, инфляция и удар по доходам.

В период с 2020 по 2021 год, на фоне подорожания тарифов, основная часть населения Украины существенно обеднела и по уровню жизни Украина опускается все ниже.

Такое мнение в Telegram высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

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"Что мы с вами видели в 2020-2021? Подорожало все. Взлетели вверх цены на топливо. В 2020-21 подорожали продукты. Да, доходы части населения выросли, но лишь части. В основной своей массе, украинцы обеднели", - отметил экономист.

По его словам, Украину ждет повышение тарифов, инфляция и удар по доходам.

"Наибольшим ударом является подорожание газа. В июне 2020 году население платило за кубометр газа 2,74 грн, в августе 2020 - 4,5 грн, в августе 2021 - 8 грн. Особенно уязвимы сельские жители, которые отапливают дома газом. Вместе с холодами их будут ждать неприятности. По жителям городов ударит подорожание отопления на 40-70%. По его уплату гарантированно идет большая часть стоимости коммунальных услуг. Причина - подорожание газа и угля для обеспечения отоплением", - отметил эксперт.

Уманский также отметил, что подорожает электроэнергия для бизнеса.

"Вырастет на все, от продуктов питания до коммуналки. Итак, впоследствии население таки заплатит за все. Поэтому нас ждет новый виток инфляции", - отметил эксперт.

"К каким последствиям это приведет? Обычно в украинских реалиях сразу за всплеском инфляции шел этап девальвации. Но в ближайшее время курс будет стабильным. Это означает, что инфляция ударит по благосостоянию миллионов украинский. Насколько сильно? Интуиция подсказывает, что мы все потеряем 20-30% платежеспособности. Хуже всех миллионам пенсионеров. Для них ни девальвация, ни стабильность с ужасной инфляцией не несут ничего хорошего", - заявил эксперт.

Уровень жизни украинцев:

По состоянию на октябрь 2020 года результаты мониторинга свидетельствовали о том, что более четверти всего населения Украины находились за чертой бедности. Каждому третьему украинцу, который имел работу, не хватало зарплаты на удовлетворение необходимых жизненных потребностей.

Минимальную зарплату в Украине с 1 января 2021 года повысили до 6 тыс. грн.

Согласно исследованию Госстата по состоянию на август этого года около половины взрослого населения Украины ожидают ухудшения своего материального положения и опасаются, что они могут оказаться за чертой бедности. Также, 50,4% опрошенных заявили о существенном ухудшении материального положения.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

По состоянию на 9 августа 2021 года лишь 1% украинцев считали себя представителями среднего класса, в то время как две трети населения (67%) отнесли себя к категории бедных.

По результатам проведенного опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в Украине более 14% населения не хватает денег даже на еду. Лишь 32,8% граждан могут позволить себе покупать продукты питания и одежду и немного откладывать, но они не могут купить дорогую технику (холодильник или телевизор).

Автор: Елена Коваленко