В Украине прогнозируют рекордный урожай кукурузы

В Укргидрометцентре считают, что валовой сбор зерновых в 2020 году на уровне 68 млн тонн будет возможен за счет рекордного урожая кукурузы.

Дожди, которые прошли на территории Украины в мае, сформировали условия для рекордного урожая кукурузы, за счет которого валовой сбор зерновых в 2020 году может достигнуть 68 млн тонн.

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Об этом сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Дожди обеспечили хорошее увлажнение почвы под поздними культурами – для кукурузы, подсолнечника и сои сейчас сформировались “райские условия”. Пока что не хватает тепла, но потепление придет в Украину через 3-4 дня", - сказала она.

По мнению Адаменко, украинские аграрии смогут собрать 68 млн тонн урожая в этом году, если на территории страны сохранятся благоприятные условия для роста и рекордного урожая кукурузы.

"Чтобы собрать 68 млн тонн урожая зерновых, нужен рекорд по кукурузе. По пшенице в этом году точно не будет рекорда – из-за засухи в марте-апреле пострадали посевы в Одесской, Херсонской и других южных областях, где пшеничные поля самые большие в Украине", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что, хотя дожди обеспечили увлажнение 80% посевных площадей страны, на юге осадки были не такими большими, а в некоторых районах сохранилась почвенная засуха.

По словам Адаменко, увлажнение почвы под ранними зерновыми культурами улучшилось, но не достигло оптимального уровня. В Одесской, Херсонской и других южных областях урожай пшеницы можно ожидать на уровне ниже среднего.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что реалистичный прогноз по урожаю зерновых в Украине на 2020 год предусматривает валовой сбор на уровне 65-68 млн тонн.

Урожай зерновых в Украине в 2019 году составил рекордные 75 млн тонн, из них кукурузы – 35,8 млн тонн, пшеницы – 28,3 млн тонн.

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