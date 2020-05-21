Министр экономики дал прогноз по урожаю зерновых: на 10% меньше прошлогоднего

Прогноз по урожаю зерновых в Украине в этом году составляет 65-68 миллионов тонн.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в этом году составит 65-68 миллионов тонн, что на 10% ниже показателя прошлого года.

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Об этом во время общения с журналистами сообщил глава министерства Игорь Петрашко.

"Что касается прогноза по урожаю, то планируем где-то на 10% меньше, чем в прошлом году - 65-68 миллионов тонн. Есть пострадавшие (от засухи – УНИАН) южные области, их отдельные районы. В целом по Украине ситуация стабильная", - сказал министр.

Петрашко отметил, что ситуация с посевами на данном этапе стабильная и нормальная, потому продовольственной безопасности страны ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине составил 73 миллиона тонн.