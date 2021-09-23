Сладкосливочное масло едва ли не чаще всего подделывают недобросовестные производители.

С начала года специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей зафиксировали почти 200 нарушений, связанных с оборотом фальсифицированного сливочного масла, и изъяли 2,4 тонны продукции.

Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы.

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"Сладкосливочное масло является продуктом, который едва ли не чаще всего подделывается недобросовестными производителями. Поэтому Госпродпотребслужба постоянно контролирует молочную продукцию, которая представлена в заведениях общественного питания и торговли, на наличие фальсификата", – рассказала глава службы Владислава Магалецкая.

Всего с начала года специалисты провели 9,8 тысячи проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих оборот сладкосливочного масла, и более 2 тысяч проверок предприятий торговли и общественного питания на предмет выявления фальсифицированных молочных продуктов.

Из 871 отобранного образца молочных продуктов в 45 случаях лабораторно выявлены жиры немолочного происхождения.

Фальсификаты в Украине:

6 августа 2021 года Госпродпотребслужба в Харьковской области заявила об обнаружении опасного сыра. В продукте обнаружили вредную добавку-стабилизатор. Мягкий сыр произведен в Турции и экспортировался в Украину из Польши.

Ранее в Госпродпотребслужбе отметили, что чаще всего в Украине подделывают молочные продукты, особенно сливочное масло.

По состоянию на 12 апреля 2021 года специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с начала текущего года провели около 3 тыс. проверок качества, в ходе которых изъяли из оборота более 31 тонны фальсифицированных продуктов.

Автор: Анна Нагорная