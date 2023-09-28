В Варшаве считают, что отзыв иска Украиной стал бы хорошим жестом.

Представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что по мнению Варшавы украинская позиция по урегулированию зерновой кризис является "неприемлемой".

Как пишет Dziennik.pl, Польша собирается сохранить эмбарго на импорт украинской агропродукции, пока не придет к выводу, что снятие ограничений "не окажет негативного влияния на наш сельскохозяйственный рынок, что вряд ли произойдет в ближайшем будущем".

Как известно, Венгрия и Словакия гарантировали, что не будут в будущем внедрять ограничения, если Украина отзовет свой иск во Всемирную торговую организацию.

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В то же время Мюллер подчеркнул, что отзыв иска Украиной стал бы хорошим жестом, который "покажет, что Украина хочет говорить как партнеры, а не процедурно".

"Фактически Украина хочет, чтобы эти товары можно было ввозить в лицензионном порядке, но без установления четких ограничений. Это может снова дестабилизировать наш рынок", - пояснил он.

Ситуация с украинским зерном

В сентябре Польша решила продлить запрет на экспорт зерна из Украины несмотря на решение Еврокомиссии.

18 сентября Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на зерно.

Позже украинское правительство приняло постановление о введении нового механизма верификации и согласования четырех групп украинского аграрного экспорта.

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