Научный сотрудник брюссельского аналитического центра Брейгеля, торговый эксперт Дэвид Клейманн заявил, что это ужасный результат для Украины и Европейского Союза.

Европейская комиссия в кризисе, вызванном избытком украинского зерна, который привел Киев к разногласиям с его европейскими союзниками и оставил Брюссель во власти польской избирательной политики, посеяла слабость весной и пожинает последствия осенью.

Такое мнение озвучил научный сотрудник брюссельского аналитического центра Брейгеля, торговый эксперт Дэвид Клейманн, заявив при этом, что это ужасный результат для Украины и Европейского Союза в целом и именно так выглядит отсутствие политического лидерства, сообщает Politico.

"Это ужасный результат для Украины и Европейского Союза в целом. Непонятно, как президент Еврокомиссии допустил, чтобы импорт зерна по линии солидарности ЕС перерос в двустороннюю польско-украинскую конфронтацию… Вот как выглядит отсутствие политического лидерства. Это впечатление усиливается тем фактом, что Комиссия до сих пор не заявила о каком-либо намерении подать в суд на Польшу и Венгрию за явное нарушение ими законодательства ЕС", — сказал Клейманн.

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Как говорится в материале, восточные столицы ЕС предупредили, что они введут свои собственные запреты на импорт, если срок действия общеевропейских ограничений истечет, как и планировалось, 15 сентября. Тем не менее, Комиссия позволила им истечь. Теперь Комиссия представляет Польшу, Венгрию и Словакию в надвигающейся борьбе в глобальной торговой организации – даже несмотря на то, что она не согласна с их позицией.

Ограничения на импорт не только наносят экономический удар по Украине — сельскохозяйственная продукция приносила две пятых ее экспортных доходов до полномасштабного вторжения России в прошлом году — но они также представляют собой нарушение правил единого рынка ЕС.

Автор материала напомнил, что для того, чтобы избежать борьбы, Европейская комиссия решила задним числом ратифицировать ограничения, введя чрезвычайные меры защиты для пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Это поставило исполнительную власть ЕС в затруднительное положение.

"Это зыбучий песок, который Комиссия создала, впервые предоставив исключение. Поддавшись тогда шантажу, сейчас очень сложно выйти элегантным способом", - сказал один из дипломатов ЕС.

Как говорится в материале, если деэскалация, на которую надеются европейские чиновники, окажется миражом, это поставит Европейскую комиссию в затруднительное положение. Другие страны ЕС все больше нервничают из-за прецедента установления границ единого рынка в результате односторонних запретов.

Автор материала напомнил, что министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус занял вызывающий тон на последней встрече министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе, заявив репортерам, что он не обеспокоен возможными ответными мерами со стороны Комиссии. "15 апреля мы сделали гораздо больше, мы все заблокировали. И что случилось? Ничего", - сказал он.

Ситуация с украинским зерном

В сентябре 2023 года Польша заявила о том, что продлит запрет на экспорт зерна из Украины вопреки решению Еврокомиссии.

18 сентября 2023 года Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на зерно. Для Украины принципиально важным является доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров.

27 сентбября 2023 год стало известно о том, готова ли Украина отозвать иски в ВТО из-за запрета на зерно. Торговый представитель Украины отметил, что сейчас важно запустить новый механизм согласования и верификации четырех групп украинского аграрного экспорта.

В Румынии объяснили, почему не стали запрещать украинское зерно вслед за Польшей

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