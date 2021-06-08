По словам Романа Абрамовского, за первый квартал текущего года практика аукционов уже принесла 1 млрд грн дохода госпредприятиям.

Введение электронных аукционов по продаже древесины в Украине до конца 2022 года принесет дополнительно 6 млрд грн дохода, которые будут потрачены на восстановление лесов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в ходе выступления на форуме «Украина 30. Экология».

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По его словам, в Украине был введен процесс продажи древесины исключительно на электронных аукционах, что получило положительные отзывы от бизнеса, поскольку доступ к ресурсам упростился.

Министр отметил, что благодаря аукционам «не только избранные могут получить древесину, а кто угодно, кто предложит наивысшую цену и выполнит условия договора».

«Только за первый квартал 2021 года лесная отрасль в части государственных предприятий получила 1 млрд грн дополнительного дохода. Мы считаем, что до конца 2022 года этот показатель по отрасли достигнет 6 млрд грн дополнительного дохода», - сказал он.

Абрамовский добавил, что эти деньги будут использованы на восстановление лесов, предотвращение пожаров и прочее.

Озеленение

21 апреля Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов.

Ранее Абрамовский заявил, что Украина проведет масштабную инвентаризацию лесов, которая будет соответствовать европейским практикам.

Зеленский заявил, что в ближайшие три года в Украине будет посажено 1 млрд деревьев.

7 июня 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов» (№228/2021).

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Автор: Анна Бредихина