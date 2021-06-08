Введение электронных аукционов по продаже древесины в Украине до конца 2022 года принесет дополнительно 6 млрд грн дохода, которые будут потрачены на восстановление лесов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в ходе выступления на форуме «Украина 30. Экология».
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По его словам, в Украине был введен процесс продажи древесины исключительно на электронных аукционах, что получило положительные отзывы от бизнеса, поскольку доступ к ресурсам упростился.
Министр отметил, что благодаря аукционам «не только избранные могут получить древесину, а кто угодно, кто предложит наивысшую цену и выполнит условия договора».
«Только за первый квартал 2021 года лесная отрасль в части государственных предприятий получила 1 млрд грн дополнительного дохода. Мы считаем, что до конца 2022 года этот показатель по отрасли достигнет 6 млрд грн дополнительного дохода», - сказал он.
Абрамовский добавил, что эти деньги будут использованы на восстановление лесов, предотвращение пожаров и прочее.
Озеленение
- 21 апреля Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов.
- Ранее Абрамовский заявил, что Украина проведет масштабную инвентаризацию лесов, которая будет соответствовать европейским практикам.
- Зеленский заявил, что в ближайшие три года в Украине будет посажено 1 млрд деревьев.
- 7 июня 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов» (№228/2021).
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