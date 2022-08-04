Причастным к краже зерна сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, а также нарушении законов и обычаев войны.

Правоохранители разоблачили группу лиц, причастных к похищению с временно оккупированных территорий юга Украины более 650 тысяч тонн зерна.

Как сообщает Офис генпрокурора, сейчас псевдоруководителю временной военно-гражданской администрации Запорожской области, самопровозглашенном так называемому городскому голове Бердянска Запорожской области и псевдодиректору Бердянского морского торгового порта сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, а также нарушении законов и обычаев войны.

По данным следствия, представители оккупационной администрации государства-агрессора совместно с военнослужащими вооруженных сил РФ на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской и других областей Украины захватили имущественные комплексы зерновых терминалов. Там размещалось более 650 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и транспортные средства общей стоимостью более 8 млрд грн.

"В последующем подозреваемые вывезли похищенное украинское зерно из порта Бердянска на временно оккупированную территорию Крыма, откуда морскими судами транспортировали для продажи в Турецкую, Сирийскую Арабскую и Ливанскую Республики. Правоохранителями установлены транспортные средства, которые вывозили украинский урожай, их водителей и маршруты движения", - рассказали в ОГПУ.

Отмечается, что по ходатайству прокурора судом наложены аресты на 10 российских морских судов и загруженную на них сельскохозяйственную продукцию.

Зерновой коридор: соглашение и обстрел порта

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Согласно договору сроком действия 120 дней с возможностью продления, контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" полностью остается за украинской стороной. Суда должны передвигаться по одобренному сторонами маршруту без военного сопровождения, однако предусмотрен досмотр судов, которые идут в Украину, на предмет наличия вооружения.

Уже на следующий день после подписания соглашения российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. В результате обстрела есть раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда российские ракеты атаковали порт, там ждало отправки зерно, но хранилище с зерном не пострадало.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

Министр обороны Турции Хулуси Акар вскоре после обстрела заявил, что были проведены переговоры с российской стороной и россияне заверили, что "не имеют никакого отношения к этому нападению".

В тот же день пропагандист РФ Евгений Попов цинично признался, что оккупанты ударили по порту Одессы. Уже в воскресенье удар подтвердили в МИД России, пресс-секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что целью "высокоточной" атаки было не зерно, а катер, а российское Минобороны взялось хвастаться кадрами атаки по инфраструктуре порта.

23 июля издание The New York Times опубликовало материал, в котором неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не вовлечены в экспорте зерна.

В МИД сразу обратились к руководству ООН за разъяснениями.

24 июля 2022 года в ООН открестились от заявления о том, что РФ "не нарушила соглашение" обстрелом порта в Одессе.

3 августа 2022 стало известно, что первые с начала вторжения РФ в Украину плывет судно за экспортным зерном.

Вас также могут заинтересовать новости: