РФ и Иран разработали план сотрудничества на несколько лет в обход западных санкций, – Fox News

Этот документ был составлен более чем за год до начала нынешней войны между Ираном и США.

Закрытый правительственный документ России раскрывает, как Москва стремилась углубить свои отношения с Ираном далеко за пределы традиционной торговли – изложив планы по альтернативным финансовым каналам, ядерному сотрудничеству, производству в Иране компонентов для российских самолетов, крупным энергетическим проектам и новым транспортным маршрутам, простирающимся до Персидского залива, сообщает Fox News после его анализа.

Издание сообщило, что этот 44-страничный документ на русском языке под названием "План сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран на 2024–2026 годы" имеет пометку "Для служебного пользования" и был утвержден российской стороной 2 сентября 2024 года.

В нём на министерства, ведомства и государственные компании возлагается ответственность за реализацию проектов, а также устанавливаются сроки выполнения, которые продлеваются до конца 2026 года.

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В статье отмечается, что этот документ был составлен более чем за год до начала нынешней войны между Ираном и США, а следовательно, он не позволяет установить, какие проекты остаются актуальными и как конфликт мог изменить планы Москвы.

Однако независимый анализ этого русскоязычного документа, а также последующие публикации в СМИ свидетельствуют о том, что ряд инициатив, описанных в этой "дорожной карте", впоследствии был реализован или воплощён в жизнь.

Аналитик программы "Россия" Фонда защиты демократии Кэти Коркия проанализировала этот документ для издания и отметила, что его значение заключается не столько в каком-то отдельном проекте, сколько в архитектуре, которую Москва пыталась построить вокруг этих отношений.

Этот план действий не содержит ничего нового: те, кто внимательно следит за отношениями между Россией и Ираном, увидят в нём немало примеров сотрудничества между этими двумя странами, о которых уже много лет известно широкой общественности", – отметила Коркия в письменном анализе, предоставленном телеканалу.

Она отметила, что более показательной является структура отношений, которую Москва пытается наладить.

В частности, Коркия указала на финансовые механизмы, транспортные маршруты, инвестиции в энергетику и сотрудничество в авиационной отрасли как на различные способы снижения уязвимости, вызванной санкциями и экономическим давлением со стороны Запада.

"Это закрытые документы высокого уровня, которые иллюстрируют всестороннее сотрудничество между Россией и Ираном. Это также стратегический, деликатный и чрезвычайно политизированный вопрос, касающийся таких сфер, как ядерные программы, торговля энергоносителями и финансовые операции, направленные на обход санкций США", – сообщил телеканалу европейский источник из разведки, ознакомившийся с этими материалами.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал телеканалу, что усилия этих двух стран по развитию альтернативных финансовых каналов и других схем уклонения от санкций поэтому "не являются неожиданностью".

В самом российском документе не используется выражение "обход санкций". Вместо этого в нём неоднократно содержится призыв к более широкому использованию национальных валют, независимых финансовых каналов и мер противодействия тому, что Москва называет "односторонними ограничительными мерами".

Денежные переводы между РФ и Ираном

План предусматривал увеличение доли двусторонней торговли, осуществляемой в национальных валютах, с 68% в 2024 году до 71% к 2026 году, а также расширение корреспондентских счетов, деноминированных в национальных валютах.

"Дорожная карта" указывала, что Банк России и Центральный банк Ирана должны развивать использование цифровых валют центральных банков для трансграничных расчетов.

Еще одно положение предусматривает "обеспечение использования независимых систем передачи финансовых сообщений", в частности подключение финансовых учреждений к независимым каналам обмена финансовой информацией.

Ядерная энергетика между странами

Согласно плану, российская государственная атомная корпорация "Росатом" и в дальнейшем будет нести ответственность за работу иранской атомной электростанции "Бушер", в частности за обеспечение топливом и техническое обслуживание энергоблока № 1, а также за продолжение строительных работ, связанных с энергоблоками № 2 и № 3.

Издание отметило, что 2 сентября 2026 года "Росатом" сообщил, что российские специалисты начали возвращаться в Бушер, что первый энергоблок готовится к плановому техническому обслуживанию и частичной замене топлива, а также что ядерное топливо уже доставлено на объект.

Энергетические проекты

По данным, в "дорожной карте" также указаны конкретные иранские нефтяные и газовые месторождения, где Москва стремилась играть определенную роль.

В частности, в ней упоминаются Шадеган, Киш и Северный Парс, а ответственность за реализацию этих проектов возложена на Министерство энергетики России и неназванные "заинтересованные российские компании".

"Есть свидетельства того, что по крайней мере один из указанных проектов был реализован", – говорится в статье.

Производство авиационных деталей

"Дорожная карта" предусматривает, что Россия поможет наладить в Иране производство отдельных деталей и узлов для российских самолетов.

Телеканал пояснил, что российским властям было поручено определить, какие детали самолетов можно ремонтировать или изготавливать в Иране, найти иранские компании, способные их производить, сертифицировать выбранные предприятия через российский авиационный регулятор "Росавиация" и заключить соглашение о локализации.

Торговый путь на юг

В документе также изложены планы по укреплению транспортной инфраструктуры, соединяющей Россию и Иран.

В частности, в нем предусматривается работа над проектом железной дороги, построенной по российской колее шириной 1 520 миллиметров, которая будет проходить от иранской границы с Азербайджаном до иранских портов в Персидском заливе.

Обмен информацией

План предусматривает обмен контентом, подготовку журналистов и совместное создание медиапродуктов, в частности реализацию как минимум двух совместных проектов и "профессиональное обучение" для иранских журналистов.

Кроме того, в нём содержится призыв к российским технологическим компаниям заключить в Иране как минимум два контракта в сфере информационно-коммуникационных технологий, в частности в области "информационной безопасности", телекоммуникаций и индустрии видеоигр.

Связь с семьёй Путина

Чиновник, курирующий российскую сторону этих отношений, также имеет прямую связь с семьей президента Владимира Путина.

Издание указало, что министр энергетики России Сергей Цивилев возглавляет российскую сторону Постоянной российско-иранской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

По данным Reuters, Цивилев женат на Анне Цивилевой, заместителе министра обороны России и дочери покойного двоюродного брата Путина. Президент РФ назначил ее на должность в Министерстве обороны в июне 2024 года.

Иран и РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что CNN со ссылкой на двух американских чиновников утверждает, что Россия передавала Ирану разведывательную информацию, чтобы эффективнее наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке. По данным журналистов, Иран получал от россиян, в частности, данные спутниковой разведки, которые затем, вероятно, использовались для определения целей и подготовки ударов. Среди таких целей издание называет стратегически важную авиабазу имени принца Султана в Саудовской Аравии, по которой 27 марта Иран нанес удар. По имеющимся данным, тогда США потеряли самолет радиолокационного обнаружения и управления AWACS, а 12 американских военнослужащих получили ранения.

Также мы писали, что FT отмечает: возможности России в сфере беспилотников настолько улучшились, что в этом году Тегеран обратился к Москве с просьбой предоставить современные беспилотники "Герань". Их Иран планировал использовать в войне против Израиля и США. Централизованное производство позволило Кремлю модифицировать беспилотники, учитывать опыт боевых действий и быстро внедрять новые модели. Эти дроны стоят в несколько раз дешевле, чем ракеты, которые составляли основу предыдущих воздушных кампаний Москвы.

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